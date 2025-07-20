Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Астрос де Халиско - Альконес Халапа 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика ЛНБП: Астрос де ХалискоАльконес Халапа . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на арене Arena Astros.

МСК, Арена: Arena Astros
Мексика ЛНБП
Астрос де Халиско
Завершен
19:19 28:23 23:15 20:26
90 : 83
20 июля 2025
Альконес Халапа
Смотреть онлайн
Превью матча Астрос де Халиско — Альконес Халапа

Команда Астрос де Халиско в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 14 октября 2025 на поле команды Альконес Халапа, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
Альконес Халапа
Астрос де Халиско
4 побед
0 побед
100%
0%
14.10.2025
Альконес Халапа
Альконес Халапа
58:101
Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
Обзор
11.10.2025
Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
93:71
Альконес Халапа
Альконес Халапа
Обзор
10.10.2025
Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
79:74
Альконес Халапа
Альконес Халапа
Обзор
19.07.2025
Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
90:72
Альконес Халапа
Альконес Халапа
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
18
3-х очк. попадания
12
12
Реализовано штрафных
18
11
% реализации штрафных
75
73.3
Кол-во реализованных бросков
48
41
