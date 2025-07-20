Смотреть онлайн Астрос де Халиско - Альконес Халапа 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Астрос де Халиско — Альконес Халапа . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на арене Arena Astros.
19:19 28:23 23:15 20:26
Превью матча Астрос де Халиско — Альконес Халапа
Команда Астрос де Халиско в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 14 октября 2025 на поле команды Альконес Халапа, в том матче победу одержали гостьи.