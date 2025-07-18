18.07.2025
Смотреть онлайн Freseros Irapuato - Фуерза Реджиа 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Freseros Irapuato — Фуерза Реджиа . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Мексика ЛНБП
Завершен
16:23 24:28 18:21 11:24
69 : 96
18 июля 2025
Превью матча Freseros Irapuato — Фуерза Реджиа
История последних встреч
Freseros Irapuato
Фуерза Реджиа
1 победа
0 побед
100%
0%
19.07.2025
Freseros Irapuato
86:82
Фуерза Реджиа
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
17
3-х очк. попадания
2
14
Реализовано штрафных
18
17
% реализации штрафных
72
89.5
Кол-во реализованных бросков
42
49
Комментарии к матчу