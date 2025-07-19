19.07.2025
Смотреть онлайн Freseros Irapuato - Фуерза Реджиа 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Freseros Irapuato — Фуерза Реджиа . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Мексика ЛНБП
Завершен
20:26 22:21 18:20 26:15
86 : 82
19 июля 2025
Превью матча Freseros Irapuato — Фуерза Реджиа
История последних встреч
Freseros Irapuato
Фуерза Реджиа
0 побед
1 победа
0%
100%
18.07.2025
Freseros Irapuato
69:96
Фуерза Реджиа
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
22
3-х очк. попадания
7
8
Реализовано штрафных
17
14
% реализации штрафных
58.6
82.4
Кол-во реализованных бросков
48
44
Комментарии к матчу