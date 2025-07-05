05.07.2025
Смотреть онлайн Коррекаминос Вик. - Фуерза Реджиа 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Коррекаминос Вик. — Фуерза Реджиа . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Multidiciplinario UAT.
МСК, Арена: Gimnasio Multidiciplinario UAT
Мексика ЛНБП
Завершен
13:30 21:23 22:23 15:28
13:30 21:23 22:23 15:28
71 : 104
05 июля 2025
Превью матча Коррекаминос Вик. — Фуерза Реджиа
История последних встреч
Комментарии к матчу