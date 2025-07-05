Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Коррекаминос Вик. - Фуерза Реджиа 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика ЛНБП: Коррекаминос Вик.Фуерза Реджиа . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Multidiciplinario UAT.

МСК, Арена: Gimnasio Multidiciplinario UAT
Мексика ЛНБП
Коррекаминос Вик.
Завершен
13:30 21:23 22:23 15:28
71 : 104
05 июля 2025
Фуерза Реджиа
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Коррекаминос Вик. — Фуерза Реджиа

История последних встреч

Коррекаминос Вик.
Коррекаминос Вик.
Фуерза Реджиа
Коррекаминос Вик.
0 побед
2 побед
0%
100%
28.09.2025
Фуерза Реджиа
Фуерза Реджиа
101:82
Коррекаминос Вик.
Коррекаминос Вик.
Обзор
06.07.2025
Коррекаминос Вик.
Коррекаминос Вик.
78:98
Фуерза Реджиа
Фуерза Реджиа
Обзор
Комментарии к матчу
