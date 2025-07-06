06.07.2025
Смотреть онлайн Коррекаминос Вик. - Фуерза Реджиа 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП: Коррекаминос Вик. — Фуерза Реджиа . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Multidiciplinario UAT.
МСК, Арена: Gimnasio Multidiciplinario UAT
Мексика ЛНБП
Завершен
29:28 16:26 19:15 14:29
78 : 98
06 июля 2025
Превью матча Коррекаминос Вик. — Фуерза Реджиа
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
22
3-х очк. попадания
9
11
Реализовано штрафных
17
23
% реализации штрафных
68
85.2
Комментарии к матчу