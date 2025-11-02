Смотреть онлайн Afturelding (W) - Volsungur (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Исландия — Iceland Mizunodeild Women: Afturelding (W) — Volsungur (W) . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Afturelding (W) — Volsungur (W)
Команда Afturelding (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Volsungur (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Afturelding (W), в том матче победу одержали гостьи.