02.11.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Норвегия - 1-й дивизион - Женщины: Haugesund VBK (W) — BSI (W) . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Норвегия - 1-й дивизион - Женщины
Завершен
0 : 1
02 ноября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда BSI (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда BSI (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда BSI (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда BSI (W) первая набрала 20 очков
Превью матча Haugesund VBK (W) — BSI (W)
