02.11.2025

Смотреть онлайн Eastside VC - UG Volleyball Club 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Georgia League: Eastside VCUG Volleyball Club . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК
Georgia League
Eastside VC
Завершен
17:25 19:25 19:25
0 : 3
02 ноября 2025
UG Volleyball Club
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Eastside VC первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда UG Volleyball Club первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда UG Volleyball Club первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда UG Volleyball Club первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда UG Volleyball Club со счетом 17-25
Сет 2. Команда Eastside VC первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда UG Volleyball Club первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда UG Volleyball Club первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда UG Volleyball Club первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда UG Volleyball Club со счетом 19-25
Сет 3. Команда UG Volleyball Club первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Eastside VC первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда UG Volleyball Club первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда UG Volleyball Club первая набрала 20 очков

Превью матча Eastside VC — UG Volleyball Club

Комментарии к матчу
