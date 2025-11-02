Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эстония — Кубок Эстонии : Бигбанк Тарту — Таллинна Улликоол . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

Превью матча Бигбанк Тарту — Таллинна Улликоол

Команда Бигбанк Тарту в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 1 матч. Команда Таллинна Улликоол, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 октября 2025 на поле команды Таллинна Улликоол, в том матче победу одержали гостьи.