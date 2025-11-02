Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Бигбанк Тарту - Таллинна Улликоол 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭстонияКубок Эстонии: Бигбанк ТартуТаллинна Улликоол . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

МСК
Кубок Эстонии
Бигбанк Тарту
Завершен
24:26 29:31 25:16 25:14 15:13
3 : 2
02 ноября 2025
Таллинна Улликоол
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Таллинна Улликоол со счетом 24-26
Сет 2. Команда Таллинна Улликоол первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Бигбанк Тарту первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Бигбанк Тарту первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Бигбанк Тарту первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Таллинна Улликоол со счетом 29-31
Сет 3. Команда Таллинна Улликоол первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Бигбанк Тарту первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Бигбанк Тарту первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Бигбанк Тарту первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Бигбанк Тарту со счетом 25-16
Тайм-аут
Сет 4. Команда Бигбанк Тарту первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Бигбанк Тарту первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Бигбанк Тарту со счетом 25-14
Сет 5. Команда Бигбанк Тарту первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Бигбанк Тарту первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Бигбанк Тарту первая набрала 15 очков

Превью матча Бигбанк Тарту — Таллинна Улликоол

Команда Бигбанк Тарту в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 1 матч. Команда Таллинна Улликоол, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 октября 2025 на поле команды Таллинна Улликоол, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Бигбанк Тарту
Бигбанк Тарту
Таллинна Улликоол
Бигбанк Тарту
1 победа
0 побед
100%
0%
30.10.2025
Таллинна Улликоол
Таллинна Улликоол
0:3
Бигбанк Тарту
Бигбанк Тарту
Обзор
Комментарии к матчу
