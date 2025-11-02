02.11.2025
Смотреть онлайн ASSP de Sartrouville (W) - Strasbourg Univ. Club (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: ASSP de Sartrouville (W) — Strasbourg Univ. Club (W) . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
МСК
Matches Women
Завершен
13:25 18:20
13:25 18:20
0 : 2
02 ноября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Strasbourg Univ. Club (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Strasbourg Univ. Club (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Strasbourg Univ. Club (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Strasbourg Univ. Club (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Strasbourg Univ. Club (W) со счетом 13-25
Сет 2. Команда ASSP de Sartrouville (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Strasbourg Univ. Club (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда ASSP de Sartrouville (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Strasbourg Univ. Club (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Превью матча ASSP de Sartrouville (W) — Strasbourg Univ. Club (W)
Комментарии к матчу