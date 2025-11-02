Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Americana U19 - Tenis Clube SJC U19 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Матчи: Americana U19Tenis Clube SJC U19 . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .

МСК
Матчи
Americana U19
Завершен
20:25 25:15 17:25 27:25 10:12
2 : 3
02 ноября 2025
Tenis Clube SJC U19
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Tenis Clube SJC U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Tenis Clube SJC U19 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Tenis Clube SJC U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Tenis Clube SJC U19 первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Tenis Clube SJC U19 со счетом 20-25
Сет 2. Команда Americana U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Americana U19 первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Americana U19 первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Americana U19 первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Americana U19 со счетом 25-15
Сет 3. Команда Americana U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Tenis Clube SJC U19 первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Tenis Clube SJC U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Tenis Clube SJC U19 первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Tenis Clube SJC U19 со счетом 17-25
Сет 4. Команда Tenis Clube SJC U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Tenis Clube SJC U19 первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Tenis Clube SJC U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 4. Команда Tenis Clube SJC U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4 выиграла команда Americana U19 со счетом 27-25
Сет 5. Команда Tenis Clube SJC U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 5. Команда Tenis Clube SJC U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей

Превью матча Americana U19 — Tenis Clube SJC U19

Команда Americana U19 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча.

