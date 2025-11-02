02.11.2025
Смотреть онлайн TB Flogboltur (W) - SI Sorvagur (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Faroe Islands Premier League Women: TB Flogboltur (W) — SI Sorvagur (W) . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:15 по московскому времени .
МСК
Faroe Islands Premier League Women
Завершен
17:25 10:25 19:25
17:25 10:25 19:25
0 : 3
02 ноября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда SI Sorvagur (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда SI Sorvagur (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда SI Sorvagur (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда SI Sorvagur (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда SI Sorvagur (W) со счетом 17-25
Сет 2. Команда SI Sorvagur (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда SI Sorvagur (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда SI Sorvagur (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда SI Sorvagur (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда SI Sorvagur (W) со счетом 10-25
Сет 3. Команда TB Flogboltur (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда SI Sorvagur (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда SI Sorvagur (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда SI Sorvagur (W) первая набрала 20 очков
Превью матча TB Flogboltur (W) — SI Sorvagur (W)
Комментарии к матчу