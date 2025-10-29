Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Костаньевица ОК - Чрнуче 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловенияКубок Словении: Костаньевица ОКЧрнуче . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК
Кубок Словении
Костаньевица ОК
Завершен
18:25 14:25 25:27
0 : 3
29 октября 2025
Чрнуче
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Crnuce первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Crnuce первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Crnuce первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Crnuce первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Crnuce со счетом 18-25
Сет 2. Команда Crnuce первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Crnuce первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Crnuce первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Crnuce первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Crnuce со счетом 14-25
Сет 3. Команда Crnuce первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Crnuce первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Crnuce первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Crnuce первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Костаньевица ОК — Чрнуче

Команда Костаньевица ОК в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Чрнуче, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.

