Смотреть онлайн Костаньевица ОК - Чрнуче 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Кубок Словении: Костаньевица ОК — Чрнуче . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
18:25 14:25 25:27
Превью матча Костаньевица ОК — Чрнуче
Команда Костаньевица ОК в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Чрнуче, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.