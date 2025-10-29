Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Circulo Militar do Parana U19 (W) - ADV U19 (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: Circulo Militar do Parana U19 (W)ADV U19 (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК
Matches Women
Circulo Militar do Parana U19 (W)
Завершен
17:25 23:25
0 : 2
29 октября 2025
ADV U19 (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Circulo Militar do Parana U19 (W) — ADV U19 (W)

Команда Circulo Militar do Parana U19 (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда ADV U19 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 0 поражений.

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05
Парма Парма
Милан Милан
8 Ноября
22:45
Эспаньол Эспаньол
Вильярреал Вильярреал
8 Ноября
23:00
EYEBALLERS EYEBALLERS
BetBoom Team BetBoom Team
8 Ноября
22:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Будучност Будучност
8 Ноября
22:00
Даллас Даллас
Нэшвилл Нэшвилл
8 Ноября
23:30
FURIA FURIA
Shopify Rebellion Shopify Rebellion
8 Ноября
21:30
Венеция Венеция
Сампдория Сампдория
8 Ноября
21:30
Элицур Нетания Элицур Нетания
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
8 Ноября
22:10