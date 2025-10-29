Смотреть онлайн Circulo Militar do Parana U19 (W) - ADV U19 (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: Circulo Militar do Parana U19 (W) — ADV U19 (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
17:25 23:25
Превью матча Circulo Militar do Parana U19 (W) — ADV U19 (W)
Команда Circulo Militar do Parana U19 (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда ADV U19 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 0 поражений.