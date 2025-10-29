Смотреть онлайн Óbudai Egyetem-KANDÓ SC - Dag KSE 2 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Волейбол. Венгрия. Региональная лига: Óbudai Egyetem-KANDÓ SC — Dag KSE 2 . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени .
20:25 14:25 25:21 29:31
Превью матча Óbudai Egyetem-KANDÓ SC — Dag KSE 2
Команда Óbudai Egyetem-KANDÓ SC в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Dag KSE 2, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.