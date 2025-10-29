Сет 1. Команда Prosek Juniori первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Prosek Juniori первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Prosek Juniori первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Prosek Juniori первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Prosek Juniori со счетом 17-25
Сет 2. Команда Prosek Juniori первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Prosek Juniori первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Prosek Juniori первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Prosek Juniori первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Prosek Juniori со счетом 16-25
Сет 3. Команда Prosek Juniori первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Prosek Juniori первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Prosek Juniori первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Prosek Juniori первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Метеор Г со счетом 27-25
Сет 4. Команда Метеор Г первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Метеор Г первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Метеор Г первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Метеор Г первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Метеор Г со счетом 25-21
Сет 5. Команда Prosek Juniori первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Метеор Г первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Prosek Juniori первая набрала 15 очков