29.10.2025
Смотреть онлайн Сольнок - ВРЦК 29.10.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Кубок Венгрии: Сольнок — ВРЦК . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ВРЦК первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда ВРЦК первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ВРЦК первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ВРЦК первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда ВРЦК со счетом 18-25
Сет 2. Команда ВРЦК первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда ВРЦК первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда ВРЦК первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ВРЦК первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда ВРЦК со счетом 17-25
Сет 3. Команда ВРЦК первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ВРЦК первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда ВРЦК первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ВРЦК первая набрала 20 очков
Превью матча Сольнок — ВРЦК
История последних встреч
Сольнок
ВРЦК
0 побед
1 победа
0%
100%
05.11.2025
ВРЦК
3:0
Сольнок
