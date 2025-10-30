Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Suranaree University Technology (W) - Mahasarakham University (W) 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТаиландThailand University Games Women: Suranaree University Technology (W)Mahasarakham University (W) . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .

МСК
Thailand University Games Women
Suranaree University Technology (W)
Завершен
19:25 27:25 14:25 18:25
1 : 3
30 октября 2025
Mahasarakham University (W)
Текстовая трансляция
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда Mahasarakham University (W) со счетом 19-25
Сет 2. Команда Suranaree University Technology (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Suranaree University Technology (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 2 выиграла команда Suranaree University Technology (W) со счетом 27-25
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Mahasarakham University (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Mahasarakham University (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Mahasarakham University (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Mahasarakham University (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Mahasarakham University (W) со счетом 14-25
Сет 4. Команда Suranaree University Technology (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Mahasarakham University (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Mahasarakham University (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Mahasarakham University (W) первая набрала 20 очков

Превью матча Suranaree University Technology (W) — Mahasarakham University (W)

