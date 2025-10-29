Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Kula Gradacac (W) - ZOK Igman Ilidza (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и ГерцеговинаПремьер-лига Боснии и Герцеговины - Женщины: Kula Gradacac (W)ZOK Igman Ilidza (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК
Премьер-лига Боснии и Герцеговины - Женщины
Kula Gradacac (W)
Завершен
25:16 25:20 24:19
3 : 0
29 октября 2025
ZOK Igman Ilidza (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Kula Gradacac (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Kula Gradacac (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Kula Gradacac (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Kula Gradacac (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Kula Gradacac (W) со счетом 25-16
Сет 2. Команда Kula Gradacac (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Kula Gradacac (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Kula Gradacac (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Kula Gradacac (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Kula Gradacac (W) со счетом 25-20
Тайм-аут
Сет 3. Команда Kula Gradacac (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Kula Gradacac (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Kula Gradacac (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Kula Gradacac (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Kula Gradacac (W) — ZOK Igman Ilidza (W)

Команда Kula Gradacac (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

