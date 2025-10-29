Смотреть онлайн Kula Gradacac (W) - ZOK Igman Ilidza (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и Герцеговина — Премьер-лига Боснии и Герцеговины - Женщины: Kula Gradacac (W) — ZOK Igman Ilidza (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
25:16 25:20 24:19
Превью матча Kula Gradacac (W) — ZOK Igman Ilidza (W)
Команда Kula Gradacac (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.