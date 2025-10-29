Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Волейбол. Венгрия. Региональная лига : МАФК Шенхерц — БТДСЕ Таксоны . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

Превью матча МАФК Шенхерц — БТДСЕ Таксоны

Команда МАФК Шенхерц в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 октября 2025 на поле команды БТДСЕ Таксоны, в том матче победу одержали гостьи.