Смотреть онлайн ZOK Sentvid (W) - Luka Koper (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Кубок Словении - Женщины: ZOK Sentvid (W) — Luka Koper (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
22:25 17:25 20:25
Превью матча ZOK Sentvid (W) — Luka Koper (W)
Команда ZOK Sentvid (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей.