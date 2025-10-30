Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины : DePaul (W) — Marquette (W) . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

Превью матча DePaul (W) — Marquette (W)

Команда DePaul (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Marquette (W), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 октября 2025 на поле команды Marquette (W), в том матче победу одержали хозяева.