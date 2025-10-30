Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн DePaul (W) - Marquette (W) 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: DePaul (W)Marquette (W) . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионаты НАСС - Женщины
DePaul (W)
Завершен
23:25 25:23 12:25 18:25
1 : 3
30 октября 2025
Marquette (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда DePaul (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Marquette (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Marquette (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Marquette (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Marquette (W) со счетом 23-25
Сет 2. Команда DePaul (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда DePaul (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда DePaul (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда DePaul (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда DePaul (W) со счетом 25-23
Сет 3. Команда Marquette (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Marquette (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Marquette (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Marquette (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Marquette (W) со счетом 12-25
Сет 4. Команда DePaul (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда DePaul (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда DePaul (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Marquette (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча DePaul (W) — Marquette (W)

Команда DePaul (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Marquette (W), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 октября 2025 на поле команды Marquette (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

DePaul (W)
DePaul (W)
Marquette (W)
DePaul (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
05.10.2025
Marquette (W)
Marquette (W)
3:0
DePaul (W)
DePaul (W)
Обзор
