Смотреть онлайн Santo Andre U19 - EC Ajr Voleibol U19 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Паулиста U19. Волейбол: Santo Andre U19 — EC Ajr Voleibol U19 . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
25:17 25:16 25:22
Превью матча Santo Andre U19 — EC Ajr Voleibol U19
Команда Santo Andre U19 в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 сентября 2025 на поле команды Santo Andre U19, в том матче победу одержали хозяева.