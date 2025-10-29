Смотреть онлайн Atasehir Kartallari (W) - Ates Spor (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Turkiye 2nd League Women: Atasehir Kartallari (W) — Ates Spor (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .