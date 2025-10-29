29.10.2025
Смотреть онлайн Atasehir Kartallari (W) - Ates Spor (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Turkiye 2nd League Women: Atasehir Kartallari (W) — Ates Spor (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .
МСК
Turkiye 2nd League Women
Завершен
22:25 20:25 25:27
0 : 3
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Atasehir Kartallari (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ates Spor (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ates Spor (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Ates Spor (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Ates Spor (W) со счетом 22-25
Сет 2. Команда Atasehir Kartallari (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Ates Spor (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ates Spor (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ates Spor (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Ates Spor (W) со счетом 20-25
Сет 3. Команда Ates Spor (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Atasehir Kartallari (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Atasehir Kartallari (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Atasehir Kartallari (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
