29.10.2025
Смотреть онлайн AEN Agias Triados (W) - Pigasos Polichnis (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Greece 3rd Division Women: AEN Agias Triados (W) — Pigasos Polichnis (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:34 по московскому времени .
МСК
Greece 3rd Division Women
Завершен
25:22 12:25 25:21 25:21
3 : 1
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда Pigasos Polichnis (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда AEN Agias Triados (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда AEN Agias Triados (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда AEN Agias Triados (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда AEN Agias Triados (W) со счетом 25-22
Сет 2. Команда Pigasos Polichnis (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Pigasos Polichnis (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Pigasos Polichnis (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Pigasos Polichnis (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Pigasos Polichnis (W) со счетом 12-25
Сет 3. Команда AEN Agias Triados (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда AEN Agias Triados (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда AEN Agias Triados (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда AEN Agias Triados (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда AEN Agias Triados (W) со счетом 25-21
Тайм-аут
Сет 4. Команда Pigasos Polichnis (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Pigasos Polichnis (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Pigasos Polichnis (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда AEN Agias Triados (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
