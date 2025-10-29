29.10.2025
Смотреть онлайн Jedinstvo Brcko (W) - UOK Banja Luka (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и Герцеговина — Премьер-лига Боснии и Герцеговины - Женщины: Jedinstvo Brcko (W) — UOK Banja Luka (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
Премьер-лига Боснии и Герцеговины - Женщины
Завершен
25:10 25:18 25:20
3 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Jedinstvo Brcko (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Jedinstvo Brcko (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Jedinstvo Brcko (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Jedinstvo Brcko (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Jedinstvo Brcko (W) со счетом 25-10
Сет 2. Команда Jedinstvo Brcko (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Jedinstvo Brcko (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Jedinstvo Brcko (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Jedinstvo Brcko (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Jedinstvo Brcko (W) со счетом 25-18
Сет 3. Команда Jedinstvo Brcko (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Jedinstvo Brcko (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Jedinstvo Brcko (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Jedinstvo Brcko (W) первая набрала 20 очков
