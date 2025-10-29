29.10.2025
Смотреть онлайн Ljubljana (W) - Branik Maribor (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Кубок Словении - Женщины: Ljubljana (W) — Branik Maribor (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Кубок Словении - Женщины
0 : 3
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда Branik Maribor (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Branik Maribor (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ljubljana (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Ljubljana (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Branik Maribor (W) со счетом 22-25
Тайм-аут
Сет 2. Команда Branik Maribor (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Branik Maribor (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Branik Maribor (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Branik Maribor (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Branik Maribor (W) со счетом 18-25
Сет 3. Команда Branik Maribor (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Branik Maribor (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Branik Maribor (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Branik Maribor (W) первая набрала 20 очков
