Сет 1. Команда OK Formis (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда OK Formis (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда OK Formis (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда OK Formis (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда OK Formis (W) со счетом 18-25
Сет 2. Команда Weiler Volley Zrece (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда OK Formis (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда OK Formis (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда OK Formis (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда OK Formis (W) со счетом 25-27
Сет 3. Команда Weiler Volley Zrece (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Weiler Volley Zrece (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Weiler Volley Zrece (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Weiler Volley Zrece (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Weiler Volley Zrece (W) со счетом 25-21
Сет 4. Команда OK Formis (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Weiler Volley Zrece (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Weiler Volley Zrece (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Weiler Volley Zrece (W) первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Weiler Volley Zrece (W) со счетом 25-17
Сет 5. Команда Weiler Volley Zrece (W) первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда OK Formis (W) первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда OK Formis (W) первая набрала 15 очков