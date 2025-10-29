29.10.2025
Смотреть онлайн TBD Pharmatech Tartu (W) - Audentese SG/Noortekoondis (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эстония — Кубок Эстонии - Женщины: TBD Pharmatech Tartu (W) — Audentese SG/Noortekoondis (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК
Кубок Эстонии - Женщины
Завершен
16:25 22:25 11:25
16:25 22:25 11:25
0 : 3
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Audentese SG/Noortekoondis (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Audentese SG/Noortekoondis (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Audentese SG/Noortekoondis (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Audentese SG/Noortekoondis (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Audentese SG/Noortekoondis (W) со счетом 16-25
Сет 2. Команда TBD Pharmatech Tartu (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Audentese SG/Noortekoondis (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Audentese SG/Noortekoondis (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Audentese SG/Noortekoondis (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2 выиграла команда Audentese SG/Noortekoondis (W) со счетом 22-25
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Audentese SG/Noortekoondis (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Audentese SG/Noortekoondis (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Audentese SG/Noortekoondis (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Audentese SG/Noortekoondis (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Превью матча TBD Pharmatech Tartu (W) — Audentese SG/Noortekoondis (W)
Комментарии к матчу