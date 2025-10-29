29.10.2025
Смотреть онлайн Robert Morris (W) - Youngstown State (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Robert Morris (W) — Youngstown State (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионаты НАСС - Женщины
Завершен
14:25 21:25 20:25
14:25 21:25 20:25
0 : 3
29 октября 2025
Превью матча Robert Morris (W) — Youngstown State (W)
История последних встреч
Robert Morris (W)
Youngstown State (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
01.10.2025
Youngstown State (W)
3:0
Robert Morris (W)
Комментарии к матчу