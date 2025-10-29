Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины : Wright State (W) — Northern Kentucky (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Wright State (W) — Northern Kentucky (W)

Команда Wright State (W) в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 1 матч. Команда Northern Kentucky (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 октября 2025 на поле команды Northern Kentucky (W), в том матче победу одержали хозяева.