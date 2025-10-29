Превью матча Osasco U21 (W) — Sorocaba U21 (W)

Команда Osasco U21 (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Sorocaba U21 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.