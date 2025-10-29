Смотреть онлайн Osasco U21 (W) - Sorocaba U21 (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия Паулиста U21 - Женщины: Osasco U21 (W) — Sorocaba U21 (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
Превью матча Osasco U21 (W) — Sorocaba U21 (W)
Команда Osasco U21 (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Sorocaba U21 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.