29.10.2025

Смотреть онлайн ОК Любинье-Банком - Какань 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и Герцеговина Премьер-лига: ОК Любинье-БанкомКакань . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК
Босния и Герцеговина Премьер-лига
ОК Любинье-Банком
Завершен
22:25 15:25 16:25
0 : 3
29 октября 2025
Какань
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда OK Какань первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда ОК Любинье-Банком первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда ОК Любинье-Банком первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда OK Какань первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда OK Какань со счетом 22-25
Сет 2. Команда OK Какань первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда OK Какань первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда OK Какань первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда OK Какань первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда OK Какань со счетом 15-25
Сет 3. Команда OK Какань первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда OK Какань первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда OK Какань первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда OK Какань первая набрала 20 очков

Превью матча ОК Любинье-Банком — Какань

