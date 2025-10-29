29.10.2025
Смотреть онлайн ОК Любинье-Банком - Какань 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и Герцеговина Премьер-лига: ОК Любинье-Банком — Какань . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК
Босния и Герцеговина Премьер-лига
Завершен
22:25 15:25 16:25
0 : 3
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда OK Какань первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда ОК Любинье-Банком первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда ОК Любинье-Банком первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда OK Какань первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда OK Какань со счетом 22-25
Сет 2. Команда OK Какань первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда OK Какань первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда OK Какань первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда OK Какань первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда OK Какань со счетом 15-25
Сет 3. Команда OK Какань первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда OK Какань первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда OK Какань первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда OK Какань первая набрала 20 очков
Превью матча ОК Любинье-Банком — Какань
Комментарии к матчу