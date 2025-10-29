29.10.2025
Смотреть онлайн Модрича Оптима - Босния Сараево 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и Герцеговина Премьер-лига: Модрича Оптима — Босния Сараево . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени .
МСК
Босния и Герцеговина Премьер-лига
Завершен
22:25 23:25 19:25
22:25 23:25 19:25
0 : 3
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Босния Сараево первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Босния Сараево первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Босния Сараево первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Босния Сараево первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Босния Сараево со счетом 22-25
Сет 2. Команда OK Modrica первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда OK Modrica первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда OK Modrica первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда OK Modrica первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Босния Сараево со счетом 23-25
Сет 3. Команда Босния Сараево первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда OK Modrica первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда OK Modrica первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Босния Сараево первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча Модрича Оптима — Босния Сараево
Комментарии к матчу