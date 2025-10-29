29.10.2025
Смотреть онлайн Борац Парачин - Хок Домалевац 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и Герцеговина Премьер-лига: Борац Парачин — Хок Домалевац . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
Босния и Герцеговина Премьер-лига
Завершен
18:25 22:25 25:27
0 : 3
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Хок Домалевац первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Хок Домалевац первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Хок Домалевац первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Хок Домалевац первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Хок Домалевац со счетом 18-25
Сет 2. Команда Хок Домалевац первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Хок Домалевац первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Хок Домалевац первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Хок Домалевац первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Хок Домалевац со счетом 22-25
Сет 3. Команда Борац Парачин первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Борац Парачин первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Борац Парачин первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Борац Парачин первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Борац Парачин — Хок Домалевац
Комментарии к матчу