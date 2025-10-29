Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Борац Парачин - Хок Домалевац 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и Герцеговина Премьер-лига: Борац ПарачинХок Домалевац . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК
Босния и Герцеговина Премьер-лига
Борац Парачин
Завершен
18:25 22:25 25:27
0 : 3
29 октября 2025
Хок Домалевац
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Хок Домалевац первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Хок Домалевац первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Хок Домалевац первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Хок Домалевац первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Хок Домалевац со счетом 18-25
Сет 2. Команда Хок Домалевац первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Хок Домалевац первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Хок Домалевац первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Хок Домалевац первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Хок Домалевац со счетом 22-25
Сет 3. Команда Борац Парачин первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Борац Парачин первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Борац Парачин первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Борац Парачин первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Борац Парачин — Хок Домалевац

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Ювентус Ювентус
Торино Торино
8 Ноября
20:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Леванте Леванте
8 Ноября
20:30
Гамбург Гамбург
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
8 Ноября
17:30
Хирона Хирона
Алавес Алавес
8 Ноября
16:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
8 Ноября
15:30
Локомотив Локомотив
AK Барс AK Барс
8 Ноября
17:00
Унион Берлин Унион Берлин
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
8 Ноября
17:30
Динамо Москва Динамо Москва
СКА СКА
8 Ноября
19:30
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05