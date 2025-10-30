Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Сегунда : Estudiantil Porteño — Дефенсорес де Банфилд II . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

Превью матча Estudiantil Porteño — Дефенсорес де Банфилд II

Команда Estudiantil Porteño в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Дефенсорес де Банфилд II, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 июня 2025 на поле команды Дефенсорес де Банфилд II, в том матче победу одержали хозяева.