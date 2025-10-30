Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Сан Фернандо - Банфилд 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Супериорес Сегунда: Сан ФернандоБанфилд . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Супериорес Сегунда
Сан Фернандо
Завершен
27:29 25:14 25:17 27:26
3 : 1
30 октября 2025
Банфилд
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Country Banfield первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Country Banfield первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Country Banfield первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Country Banfield первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Country Banfield со счетом 27-29
Сет 2. Команда Club Сан Фернандо первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Club Сан Фернандо первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Club Сан Фернандо первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Club Сан Фернандо первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Club Сан Фернандо со счетом 25-14
Тайм-аут
Сет 3. Команда Club Сан Фернандо первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Club Сан Фернандо со счетом 25-17
Сет 4. Команда Club Сан Фернандо первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Club Сан Фернандо первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Country Banfield первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Country Banfield первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Сан Фернандо — Банфилд

Команда Сан Фернандо в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Банфилд, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Сан Фернандо, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Сан Фернандо
Сан Фернандо
Банфилд
Сан Фернандо
1 победа
1 победа
50%
50%
13.11.2025
Сан Фернандо
Сан Фернандо
3:1
Банфилд
Банфилд
Обзор
10.09.2025
Банфилд
Банфилд
3:1
Сан Фернандо
Сан Фернандо
Обзор
Комментарии к матчу
