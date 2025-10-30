Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Сегунда : Сан Фернандо — Банфилд . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

Превью матча Сан Фернандо — Банфилд

Команда Сан Фернандо в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Банфилд, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Сан Фернандо, в том матче победу одержали хозяева.