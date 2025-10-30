Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн АПАИБ - Химнасия Эсгрима 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Супериорес Сегунда: АПАИБХимнасия Эсгрима . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Супериорес Сегунда
АПАИБ
Завершен
25:23 25:27 25:23 20:25 26:24
3 : 2
30 октября 2025
Химнасия Эсгрима
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда APAIB первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда APAIB первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда APAIB первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда APAIB первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда APAIB со счетом 25-23
Сет 2. Команда GEBA первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда GEBA первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда APAIB первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда APAIB первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2 выиграла команда GEBA со счетом 25-27
Сет 3. Команда GEBA первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда APAIB первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда GEBA первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда GEBA первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3 выиграла команда APAIB со счетом 25-23
Сет 4. Команда GEBA первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда GEBA первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 4. Команда GEBA первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда GEBA первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4 выиграла команда GEBA со счетом 20-25
Сет 5. Команда APAIB первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут гостей
Сет 5. Команда APAIB первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 5. Команда GEBA первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 5. Команда GEBA первая набрала 20 очков

Превью матча АПАИБ — Химнасия Эсгрима

Команда АПАИБ в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Химнасия Эсгрима, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения.

Комментарии к матчу
