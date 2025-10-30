Смотреть онлайн АПАИБ - Химнасия Эсгрима 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Сегунда: АПАИБ — Химнасия Эсгрима . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
25:23 25:27 25:23 20:25 26:24
Превью матча АПАИБ — Химнасия Эсгрима
Команда АПАИБ в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Химнасия Эсгрима, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения.