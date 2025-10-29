Превью матча Клаб Харродс — Клуб Итальяно Хосе С Пас

Команда Клаб Харродс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Клуб Итальяно Хосе С Пас, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 июня 2025 на поле команды Клуб Итальяно Хосе С Пас, в том матче победу одержали хозяева.