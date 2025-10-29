Смотреть онлайн Клаб Харродс - Клуб Итальяно Хосе С Пас 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Сегунда: Клаб Харродс — Клуб Итальяно Хосе С Пас . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
19:25 25:19 19:25 17:25
Превью матча Клаб Харродс — Клуб Итальяно Хосе С Пас
Команда Клаб Харродс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Клуб Итальяно Хосе С Пас, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 июня 2025 на поле команды Клуб Итальяно Хосе С Пас, в том матче победу одержали хозяева.