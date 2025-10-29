Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Депортиво Зюдамерика - Депортиво Пресиденте Дерки 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Супериорес Сегунда: Депортиво ЗюдамерикаДепортиво Пресиденте Дерки . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Супериорес Сегунда
Депортиво Зюдамерика
Завершен
22:25 21:25 16:25
0 : 3
29 октября 2025
Депортиво Пресиденте Дерки
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Депортиво Пресиденте Дерки со счетом 22-25
Сет 2. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Депортиво Пресиденте Дерки со счетом 21-25
Сет 3. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 20 очков

Превью матча Депортиво Зюдамерика — Депортиво Пресиденте Дерки

Команда Депортиво Зюдамерика в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Депортиво Пресиденте Дерки, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 9 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 сентября 2025 на поле команды Депортиво Пресиденте Дерки, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Депортиво Зюдамерика
Депортиво Зюдамерика
Депортиво Пресиденте Дерки
Депортиво Зюдамерика
2 побед
0 побед
100%
0%
10.09.2025
Депортиво Пресиденте Дерки
Депортиво Пресиденте Дерки
0:3
Депортиво Зюдамерика
Депортиво Зюдамерика
Обзор
09.07.2025
Депортиво Пресиденте Дерки
Депортиво Пресиденте Дерки
0:3
Депортиво Зюдамерика
Депортиво Зюдамерика
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
11 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Норильск Норильск
11 Ноября
19:00
ХК Челмет ХК Челмет
Омские Крылья Омские Крылья
11 Ноября
16:30
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Ильвес Ильвес
11 Ноября
21:30