Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Сегунда : Депортиво Зюдамерика — Депортиво Пресиденте Дерки . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

Превью матча Депортиво Зюдамерика — Депортиво Пресиденте Дерки

Команда Депортиво Зюдамерика в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Депортиво Пресиденте Дерки, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 9 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 сентября 2025 на поле команды Депортиво Пресиденте Дерки, в том матче победу одержали гостьи.