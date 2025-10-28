28.10.2025
Смотреть онлайн ZOK Triglav Kranj (W) - Calcit Kamnik (W) 28.10.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .
МСК
Кубок Словении - Женщины
Завершен
9:25 10:25 13:24
0 : 3
28 октября 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда Calcit Kamnik (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Calcit Kamnik (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Calcit Kamnik (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Calcit Kamnik (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Calcit Kamnik (W) со счетом 9-25
Сет 2. Команда Calcit Kamnik (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Calcit Kamnik (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Calcit Kamnik (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Calcit Kamnik (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Calcit Kamnik (W) со счетом 10-25
Сет 3. Команда Calcit Kamnik (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Calcit Kamnik (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Calcit Kamnik (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Calcit Kamnik (W) первая набрала 20 очков
