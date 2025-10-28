28.10.2025
Смотреть онлайн Stopanja (W) - Sportisimo (W) 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Сербия Региональная лига - Женщины: Stopanja (W) — Sportisimo (W) . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени .
МСК
Сербия Региональная лига - Женщины
Завершен
18:25 25:17 14:25 24:25
1 : 3
28 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Stopanja (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Sportisimo (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Sportisimo (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Sportisimo (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда Sportisimo (W) со счетом 18-25
Сет 2. Команда Sportisimo (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Stopanja (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Stopanja (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Stopanja (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2 выиграла команда Stopanja (W) со счетом 25-17
Сет 3. Команда Sportisimo (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Sportisimo (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Sportisimo (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Sportisimo (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Sportisimo (W) со счетом 14-25
Сет 4. Команда Sportisimo (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Sportisimo (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Sportisimo (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Stopanja (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут хозяев
