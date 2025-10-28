Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.10.2025

Смотреть онлайн Stopanja (W) - Sportisimo (W) 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СербияСербия Региональная лига - Женщины: Stopanja (W)Sportisimo (W) . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени .

МСК
Сербия Региональная лига - Женщины
Stopanja (W)
Завершен
18:25 25:17 14:25 24:25
1 : 3
28 октября 2025
Sportisimo (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Stopanja (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Sportisimo (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Sportisimo (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Sportisimo (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда Sportisimo (W) со счетом 18-25
Сет 2. Команда Sportisimo (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Stopanja (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Stopanja (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Stopanja (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2 выиграла команда Stopanja (W) со счетом 25-17
Сет 3. Команда Sportisimo (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Sportisimo (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Sportisimo (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Sportisimo (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Sportisimo (W) со счетом 14-25
Сет 4. Команда Sportisimo (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Sportisimo (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Sportisimo (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Stopanja (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут хозяев

Превью матча Stopanja (W) — Sportisimo (W)

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05
Парма Парма
Милан Милан
8 Ноября
22:45
Эспаньол Эспаньол
Вильярреал Вильярреал
8 Ноября
23:00
EYEBALLERS EYEBALLERS
BetBoom Team BetBoom Team
8 Ноября
22:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Будучност Будучност
8 Ноября
22:00
Даллас Даллас
Нэшвилл Нэшвилл
8 Ноября
23:30
FURIA FURIA
Shopify Rebellion Shopify Rebellion
8 Ноября
21:30
Венеция Венеция
Сампдория Сампдория
8 Ноября
21:30
Элицур Нетания Элицур Нетания
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
8 Ноября
22:10