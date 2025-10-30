Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Примера : Университарио Ла-Плата — Бельграно де Дон Торкуато . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

Превью матча Университарио Ла-Плата — Бельграно де Дон Торкуато

Команда Университарио Ла-Плата в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 9 матчей. Команда Бельграно де Дон Торкуато, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 июня 2025 на поле команды Бельграно де Дон Торкуато, в том матче победу одержали гостьи.