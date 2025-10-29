Смотреть онлайн Есцуела Инцорпорада Мариано Морено - Ферро Карриль Оэсте Б 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Примера: Есцуела Инцорпорада Мариано Морено — Ферро Карриль Оэсте Б . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
25:20 20:25 14:25 19:25
Превью матча Есцуела Инцорпорада Мариано Морено — Ферро Карриль Оэсте Б
Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Ферро Карриль Оэсте Б, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Есцуела Инцорпорада Мариано Морено, в том матче победу одержали хозяева.