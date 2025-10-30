Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Примера : Белла Виста — Эскуэла Кангайо . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

Превью матча Белла Виста — Эскуэла Кангайо

Команда Белла Виста в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Эскуэла Кангайо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 октября 2025 на поле команды Белла Виста, в том матче победу одержали хозяева.