30.10.2025

Смотреть онлайн Белла Виста - Эскуэла Кангайо 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Супериорес Примера: Белла ВистаЭскуэла Кангайо . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Супериорес Примера
Белла Виста
Завершен
17:25 22:25 22:25
0 : 3
30 октября 2025
Эскуэла Кангайо
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда CA Белла Виста первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Escuela Cangallo первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Escuela Cangallo первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Escuela Cangallo первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Escuela Cangallo со счетом 17-25
Сет 2. Команда CA Белла Виста первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Escuela Cangallo первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Escuela Cangallo первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда CA Белла Виста первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Escuela Cangallo со счетом 22-25
Сет 3. Команда Escuela Cangallo первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Escuela Cangallo первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Escuela Cangallo первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Escuela Cangallo первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Белла Виста — Эскуэла Кангайо

Команда Белла Виста в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Эскуэла Кангайо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 октября 2025 на поле команды Белла Виста, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Белла Виста
Белла Виста
Эскуэла Кангайо
Белла Виста
1 победа
1 победа
50%
50%
02.10.2025
Белла Виста
Белла Виста
3:2
Эскуэла Кангайо
Эскуэла Кангайо
Обзор
14.08.2025
Эскуэла Кангайо
Эскуэла Кангайо
3:2
Белла Виста
Белла Виста
Обзор
Комментарии к матчу
