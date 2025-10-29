Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Эстудиантес де Ла Плата - Сентро Галиция 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Супериорес Примера: Эстудиантес де Ла ПлатаСентро Галиция . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Супериорес Примера
Эстудиантес де Ла Плата
Завершен
20:25 25:23 19:25 22:25
1 : 3
29 октября 2025
Сентро Галиция
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Сентро Галиция de Buenos Aires со счетом 20-25
Тайм-аут
Сет 2. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Эстудиантес де Ла Плата со счетом 25-23
Сет 3. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Сентро Галиция de Buenos Aires со счетом 19-25
Сет 4. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Эстудиантес де Ла Плата — Сентро Галиция

Команда Эстудиантес де Ла Плата в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Сентро Галиция, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Эстудиантес де Ла Плата, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Эстудиантес де Ла Плата
Эстудиантес де Ла Плата
Сентро Галиция
Эстудиантес де Ла Плата
3 побед
0 побед
100%
0%
08.10.2025
Эстудиантес де Ла Плата
Эстудиантес де Ла Плата
3:1
Сентро Галиция
Сентро Галиция
Обзор
21.08.2025
Сентро Галиция
Сентро Галиция
1:3
Эстудиантес де Ла Плата
Эстудиантес де Ла Плата
Обзор
04.06.2025
Эстудиантес де Ла Плата
Эстудиантес де Ла Плата
3:0
Сентро Галиция
Сентро Галиция
Обзор
Комментарии к матчу
