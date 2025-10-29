Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Примера : Эстудиантес де Ла Плата — Сентро Галиция . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

Превью матча Эстудиантес де Ла Плата — Сентро Галиция

Команда Эстудиантес де Ла Плата в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Сентро Галиция, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Эстудиантес де Ла Плата, в том матче победу одержали хозяева.