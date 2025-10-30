Превью матча 77 Футбол клаб — Мунисипалидад де Ла Матанса

Команда 77 Футбол клаб в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Мунисипалидад де Ла Матанса, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.