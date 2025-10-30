Смотреть онлайн 77 Футбол клаб - Мунисипалидад де Ла Матанса 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Примера: 77 Футбол клаб — Мунисипалидад де Ла Матанса . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
25:19 20:25 25:21 25:21
Превью матча 77 Футбол клаб — Мунисипалидад де Ла Матанса
Команда 77 Футбол клаб в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Мунисипалидад де Ла Матанса, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.