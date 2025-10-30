Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн 77 Футбол клаб - Мунисипалидад де Ла Матанса 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Супериорес Примера: 77 Футбол клабМунисипалидад де Ла Матанса . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Супериорес Примера
77 Футбол клаб
Завершен
25:19 20:25 25:21 25:21
3 : 1
30 октября 2025
Мунисипалидад де Ла Матанса
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда 77 Футбол клаб первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда 77 Футбол клаб со счетом 25-19
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Мунисипалидад де Ла Матанса Deportes первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Мунисипалидад де Ла Матанса Deportes со счетом 20-25
Сет 3. Команда Мунисипалидад де Ла Матанса Deportes первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Мунисипалидад де Ла Матанса Deportes первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда 77 Футбол клаб первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда 77 Футбол клаб первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда 77 Футбол клаб со счетом 25-21
Сет 4. Команда 77 Футбол клаб первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда 77 Футбол клаб первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда 77 Футбол клаб первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча 77 Футбол клаб — Мунисипалидад де Ла Матанса

Команда 77 Футбол клаб в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Мунисипалидад де Ла Матанса, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.

