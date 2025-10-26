26.10.2025
Смотреть онлайн Al-Ruwad (W) - CF Carthage (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Арабский клубный чемпионат - Женщины: Al-Ruwad (W) — CF Carthage (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
Арабский клубный чемпионат - Женщины
Завершен
6:25 8:25 11:25
0 : 3
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда CF Carthage (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CF Carthage (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда CF Carthage (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда CF Carthage (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда CF Carthage (W) со счетом 6-25
Сет 2. Команда CF Carthage (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда CF Carthage (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CF Carthage (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда CF Carthage (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда CF Carthage (W) со счетом 8-25
Сет 3. Команда CF Carthage (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда CF Carthage (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда CF Carthage (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда CF Carthage (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
