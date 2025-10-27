Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Clausura A : KONRAD & Asociados — Айрес Пурос . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча KONRAD & Asociados — Айрес Пурос

Команда KONRAD & Asociados в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей. Команда Айрес Пурос, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 сентября 2025 на поле команды KONRAD & Asociados, в том матче победу одержали хозяева.