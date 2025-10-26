Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн АЭС Эноси Галацио U21 - Панеритраикос (21) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Greece NC U21: АЭС Эноси Галацио U21Панеритраикос (21) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Greece NC U21
АЭС Эноси Галацио U21
Завершен
17:25 23:25 10:24
0 : 3
26 октября 2025
Панеритраикос (21)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Panerythraikos AS U21 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Panerythraikos AS U21 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Panerythraikos AS U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Panerythraikos AS U21 первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Panerythraikos AS U21 со счетом 17-25
Сет 2. Команда АЭС Эноси Галацио U21 первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Panerythraikos AS U21 первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда АЭС Эноси Галацио U21 первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда АЭС Эноси Галацио U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Panerythraikos AS U21 со счетом 23-25
Сет 3. Команда Panerythraikos AS U21 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Panerythraikos AS U21 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Panerythraikos AS U21 первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Panerythraikos AS U21 первая набрала 20 очков

Превью матча АЭС Эноси Галацио U21 — Панеритраикос (21)

